Les Émirats et l'Arabie Saoudite condamnent le Hezbollah et soutiennent la création d'un État palestinien avec Jérusalem pour capitale

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a entamé une tournée dans les pays du Golfe

Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont souligné la nécessité de s'assurer que le Liban "ne devienne pas une base pour tout acte terroriste", en pointant spécifiquement le Hezbollah, dans une déclaration conjointe publiée à l'issue de la visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane mercredi à Dubaï.

Les deux pays ont également exprimé leur soutien à la création d'un État palestinien avec Jérusalem pour capitale.

Dans leur déclaration, les deux États du Golfe ont déclaré avoir passé en revue les développements et les questions qui les préoccupent sur les scènes régionale et internationale, soulignant la "coordination de leurs positions pour servir leurs intérêts et soutenir et renforcer la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde", a rapporté l'agence officielle Saudi Press Agency.

"Sur la question libanaise, les deux parties ont souligné la nécessité de mener des réformes politiques et économiques globales pour que le Liban puisse surmonter ses crises, limiter les armes aux institutions étatiques légitimes, et que le pays ne soit pas un point de départ pour tout acte terroriste ni une plaque tournante pour les organisations et les groupes qui visent la sécurité et la stabilité de la région, comme le Hezbollah terroriste", souligne la déclaration conjointe.

Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont par ailleurs affirmé leur "soutien total" aux droits du peuple palestinien, "dont le plus important est le droit d'établir un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Quds-Est (Jérusalem) comme capitale... de façon à ce que les aspirations du peuple palestinien fraternel puissent se réaliser".

La déclaration ne fait aucune référence à Israël.

Selon les médias d'Etat saoudiens, Mohammed ben Salmane doit poursuivre sa tournée dans le golfe à Bahreïn, Koweït et au Qatar.