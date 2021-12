"L'Egypte est un partenaire stratégique particulièrement important d'Israël" (Y. Lapid au Caire)

"Le renforcement des liens entre Israël et l’Egypte est très important pour l'Etat hébreu"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a déclaré jeudi à l'issue de sa rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire, que "l'Egypte est un partenaire stratégique particulièrement important d'Israël".

Selon Y. Lapid, la réunion avec le dirigeant égyptien a été chaleureuse, et les deux hommes ont discuté "d'un certain nombre de questions clés", notamment l'Iran, la situation dans la bande de Gaza et la question des prisonniers et des personnes disparues.

"Yaïr Lapid a indiqué apprécier le rôle spécial et central que joue l'Egypte dans ce dossier", a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Cette visite est la dernière en date dans la série de rencontres au plus haut niveau, entre dirigeants israéliens et égyptiens.

M. Lapid a été accueilli à l’aéroport par le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères Nabil Habashi, avant de rejoindre le président Sissi à qui il a présenté des objets d’art égyptien volés et retrouvés en Israël par l’Autorité des antiquités d’Israël (IAA). Le directeur de l’IAA, Eli Escozido, accompagne le minsitre pendant ce voyage.

"D’un point de vue politique et sécuritaire, le renforcement des liens entre Israël et l’Egypte est très important pour l’Etat hébreu", a indiqué le communiqué publié jeudi par le bureau du ministère israélien des Affaires étrangères.

"La visite de Y. Lapid est en droite ligne de la politique extérieure du gouvernement israélien, qui vise à mobiliser nos intérêts communs afin d’assurer la stabilité régionale", a encore indiqué le communiqué.

M. Lapid avait déjà rencontré M. Shoukry en juillet dernier, lorsque les deux hommes se trouvaient à Bruxelles pour une conférence au Parlement européen.