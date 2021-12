Explosion à Beyrouth: le juge veut l'arrestation immédiate d'un ex-ministre

Les autorités sont accusées par les familles des victimes et des ONG d'ingérence politique

Le juge d'instruction libanais Tareq Bitar a repris son enquête sur l'explosion au port de Beyrouth, obstruée par des ingérences politiques, et demandé vendredi l'arrestation immédiate d'un ancien ministre qui refuse d'être interrogé, selon une source judiciaire.

L'enquête sur la gigantesque explosion du 4 août 2020, qui a fait plus de 200 morts, a repris mercredi après plusieurs semaines de pause en raison de poursuites judiciaires contre M. Bitar lancées par des personnalités politiques visées par son enquête.

La justice a rejeté ces poursuites, permettant ainsi au juge de reprendre son travail.

Pointées du doigt pour négligence criminelle, les autorités sont accusées par les familles des victimes et des ONG d'ingérence politique pour torpiller l'enquête et éviter des inculpations.

M. Bitar a de nouveau émis un mandat d'arrêt contre l'ancien ministre des Finances Ali Hassan Khalil, bras droit du président du Parlement Nabih Berri, a indiqué une source judiciaire sous couvert d'anonymat.

Le juge a demandé "aux services de sécurité son application immédiate", a ajouté cette source.

Il semble cependant improbable que le mandat d'arrêt soit mis en œuvre car le directeur général des Forces de sécurité intérieure (FSI) Imad Osman avait déjà refusé en octobre d'appliquer cette décision.

"Le refus d'un appareil de sécurité d'exécuter un mandat d'arrêt constitue un dangereux précédent", a déploré la source judiciaire.

Dans un pays où les dirigeants politiques déterminent les nominations judiciaires, y compris dans les plus hautes juridictions, la marge de manœuvre de la justice est réduite.

L'énorme déflagration d'août 2020 a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt qui abritait des tonnes de nitrate d'ammonium stockées "sans mesures de précaution", de l'aveu même des autorités.

Des responsables politiques de tous bords refusent depuis d'être interrogés par M. Bitar, les partis chiites Amal et Hezbollah et leurs alliés étant les plus critiques envers lui. Ces deux formations, membres du gouvernement, empêchent notamment celui-ci de se réunir afin de faire pression pour obtenir le départ du juge.