Naftali Bennett se rend aux Emirats arabes unis pour sa première visite officielle depuis la signature des accords d'Abraham

Les dirigeants discuteront de l'approfondissement des liens entre Israël et les Emirats arabes unis

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'envolera dimanche pour sa première visite officielle aux Emirats arabes unis, depuis la signature des accords d'Abraham en septembre 2020.

Le Premier ministre doit rencontrer lundi le prince héritier des Emirats arabes unis, le cheikh Muhammad bin Zayed.

Les dirigeants discuteront de l'approfondissement des liens entre Israël et les Emirats arabes unis, en mettant l'accent sur les questions économiques et régionales qui contribueront à la prospérité, au bien-être et au renforcement de la stabilité entre les pays.

En juin dernier, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid s'était rendu aux Emirats, pour inaugurer l'ambassade d'Israël à Abou Dhabi et le consulat de Dubaï.

Depuis les accords d'Abraham, Israël et les Emirats ont développé des partenariats dans de nombreux domaines.

L’Etat hébreu va même établir une présence policière permanente aux Émirats arabes unis afin de lutter contre le crime organisé dirigé par des Israéliens, selon une information relayée par l'envoyé spécial d'i24NEWS à Dubaï.