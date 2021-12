Le Premier ministre israélien rencontre le prince héritier d'Abou Dhabi

"Les relations entre Israël et les Émirats arabes unis se sont stabilisées dans tous les domaines"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré ce lundi le prince héritier d'Abou Dhabi, cheikh Mohammed ben Zayed à son palais.

Selon une source de l'entourage du chef du gouvernement, la réunion a porté "sur le renforcement des liens entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce et de l'économie".

M. Bennett devrait également rencontrer lundi - second et dernier jour de son voyage - les ministres de l'industrie et de la Culture.

"Les relations entre Israël et les Émirats arabes unis se sont stabilisées dans tous les domaines", a affirmé le Premier ministre lors d'une interview accordée à l'agence de presse officielle de l'Etat du Golfe, WAM.

"J'ai hâte de développer et de stabiliser davantage cette relation. Les deux pays travaillent ensemble vers un avenir meilleur pour nos enfants", a-t-il indiqué.

"Notre coopération offre des opportunités économiques sans précédent non seulement pour nous, mais pour davantage de pays, ce qui est un autre élément pour renforcer la stabilité et la prospérité dans cette région", a-t-il estimé.

"Le message que je souhaite transmettre aux dirigeants des Émirats arabes unis et aux citoyens émiratis est que le partenariat et l'amitié mutuels sont naturels", a-t-il souligné.

"Nous sommes voisins et cousins. Nous sommes les petits-enfants du prophète Abraham", a ajouté M. Bennett, concluant que le réchauffement des relations au cours de l'année écoulée "est la meilleure preuve que le développement des relations bilatérales est un trésor précieux pour nous et pour toute la région".

Naftali Bennett est arrivé dimanche soir dans la capitale des Emirats arabes unis, Abou Dhabi, un peu plus d'un an après la normalisation des relations entre les deux pays. Le chef du gouvernement israélien a été accueilli par le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, se disant "ému d'être ici à l'occasion de la première visite officielle d'un dirigeant israélien".