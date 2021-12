Israël/EAU: échange scolaire entre lycéens de Jérusalem et de Dubaï

"Les enfants ont un point de vue unique. Ils portent en eux la volonté d’innover"

Une délégation de 16 lycéens de la ville de Jérusalem a atterri cette semaine à Dubaï pour un échange scolaire entre jeunes israéliens et jeunes émiratis, a rapporté lundi le Times of Israel.

C’est la start-up israélienne PICO Kids Ambassadors qui est à l’initiative de ce projet. Basée à Jérusalem, celle-ci promeut l’échange et la collaboration entre élèves et lycéens du monde entier, notamment sur la question des grands défis de l’humanité telle que le changement climatique.

"Les enfants ont un point de vue unique. Ils portent en eux une volonté d’innover et d’imaginer le monde de demain d'une façon tout à fait différente de celle d'un adulte", a expliqué Elie Wurtman, co-fondateur et membre dirigeant de la société PICO Venture Partners et PICO Kids.

Selon E. Wurtman, les Accords d’Abraham représentent une opportunité historique pour tous les habitants d’Israël et des pays du Golfe, en particulier les enfants.

La mission de Dubaï de cette semaine a été élaborée en collaboration avec plusieurs institutions et écoles, dont la "Taaleem School", l’association israélienne "Concert Together for Israel" et la société américaine "The Abraham Accords Peace Institute".

Depuis son lancement l’année dernière, et grâce à ses nombreux partenariats aux quatre coins du monde, le programme PICO Kids Ambassadors a d'ores et déjà pu envoyer des délégations d’élèves de Jérusalem à Hong-Kong et à Shanghaï.