Naftali Bennett "très optimiste" après sa 1ère visite officielle aux Emirats

Naftali Bennett a invité le prince héritier le cheikh Mohammed bin Zayed à visiter Israël

Le Premier ministre Naftali Bennett a achevé sa première visite officielle aux Emirats arabes unis lundi, se disant "optimiste" quant à la voie empruntée par les deux pays depuis la normalisation de leurs relations diplomatiques l'an dernier.

"Je tiens à remercier Son Altesse le cheikh Mohammed bin Zayed pour l'hospitalité très chaleureuse tout au long de ce séjour. Nous avons eu des entretiens importants, approfondis et directs sur nos deux nations, sur la région, sur notre économie et sur notre technologie," a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a affirmé que l'objectif est d'élargir les liens afin qu'il n'y ait pas seulement la paix entre les dirigeants mais aussi entre les peuples.

Dans le cadre de la visite, le Premier ministre N. Bennett a rencontré le ministre de l'Industrie et des Technologies de pointe des Émirats arabes unis et le ministre de la Culture, en plus de sa rencontre avec le prince héritier.

Le Premier ministre Bennett et la ministre de la Culture des Émirats arabes unis, Noura bint Mohammed Al Kaabi, ont discuté de la coopération bilatérale dans les domaines de la culture et du sport, y compris des productions cinématographiques et télévisuelles conjointes.

Les deux parties ont également confirmé leur volonté commune de faire progresser un éventail de coopérations importantes afin de renforcer davantage les relations commerciales et économiques, en créant un fonds commun de recherche et de développement.

