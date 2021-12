Iran: le gouvernement fustige les EAU pour avoir reçu N. Bennett à Abou Dhabi

"C’est la lutte pour la libération de Quds qui doit primer avant toute chose" (S. Khatibzadeh)

L’Iran a critiqué les Emirats arabes unis lundi pour avoir accueilli le Premier ministre israélien Naftali Bennett à l’occasion de la première visite officielle d’un chef de gouvernement de l’Etat hébreu dans un pays du Golfe, arguant que cela équivalait à trahir les Palestiniens, rapporte le Times of Israel.

Avant la visite d’une journée de M. Bennett, son bureau avait annoncé que ses entretiens avec le prince héritier d’Abou Dhabi, le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan et d’autres officiels émiratis, seraient centrés sur la question de la menace commune posée par l’Iran.

"Accepter que le chef d’un régime illégitime, qui provoque tensions et guerres dans les pays arabes et musulmans depuis plus de 70 ans, est un événement qui sera imprimé à jamais dans la mémoire historique du peuple palestinien et de tous ceux qui luttent pour la liberté", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, selon l’agence de presse étatique IRNA.

M. Khatibzadeh a souligné l’opposition de Téhéran à toute normalisation des relations avec Israël, en déclarant que "c’est la lutte pour la libération de Quds qui doit primer avant toute chose", en employant le nom arabe de Jérusalem.

Le Premier ministre Bennett s’est entretenu lundi avec le prince héritier bin Zayed pendant près de quatre heures, dont trente minutes en tête-à-tête, a fait savoir son bureau.