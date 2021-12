Iran: une carte d'Israël dont toutes les villes sont des cibles, en couverture du quotidien national "The Teheran Times"

"L’armée iranienne contre-attaquera toute tentative de frapper le pays" (chef d'état-major iranien)

Le quotidien iranien The Times of Teheran a publié mardi soir en couverture, une carte d’Israël dont toutes les villes apparaissent comme des cibles. Le titre apostrophe le gouvernement israélien en déclarant: "une erreur de votre part et toutes les villes indiquées sur la carte seront détruites."

"L’intensification des menaces militaires israéliennes contre l’Iran montre que le régime sioniste a sans doute oublié la capacité de l’Iran à la frapper à tout moment, et n’importe où", indique l’article.

Le quotidien iranien affirme que le journal israélien Yedioth Ahronoth aurait indiqué que "les attaques israéliennes en Syrie de la semaine dernière étaient un message direct pour l’Iran" et rappelle les déclarations du ministre israélien de la Défense Benny Gantz selon lesquelles "il agira afin d’empêcher le développement et la production de missiles balistiques par l’Iran."

L’article mentionne également la décision du chef de l’état-major israélien Aviv Kochavi "d’augmenter les effectifs de l’armée de l’air et du service des renseignements afin de mieux préparer une attaque contre l’Iran."

Selon l’article iranien, en réponse à cette décision, le chef d’état-major iranien Muhammad Bagri serait prêt à riposter. "L’armée iranienne contre-attaquera toute tentative de frapper le pays. Il ne faut jamais sous-estimer son ennemi et nous nous maintenons disposés à réagir à tout instant", a déclaré M. Bagri.