Gaza: le Hamas lance un exercice militaire appelé "bouclier de Jérusalem"

"L'exercice militaire vise à accroître le niveau de préparation opérationnelle des brigades" (Hamas)

L’aile militaire du Hamas, "les brigades Izzadin al-Qassam", a mené mercredi matin un exercice militaire appelé "Bouclier de Jérusalem (al-Quds)", selon un communiqué publié le même jour, par le groupe terroriste islamiste.

Le communiqué indique que l'exercice vise à "accroître le niveau de préparation opérationnelle des brigades et à simuler plusieurs scénarios de combat potentiels".

De plus, le Hamas a fait savoir que cet exercice militaire est le premier d’une série de manœuvres simulant des formes de combat différentes et des opérations variées, toutes ayant pour but d'augmenter la capacité des brigades al-Qassam.

Les brigades ont prévenu la population gazaouie qu’il y aurait des bruits d’explosions et des coups de feu pendant toute la durée de l’exercice.