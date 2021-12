Gilad Erdan fait visiter Israël à 12 ambassadeurs de l'ONU

Cette délégation pourra voir "de ses propres yeux quels sont nos défis et nos contributions"

Une délégation de 12 ambassadeurs de pays à l'ONU ont entamé mercredi une visite en Israël dirigée par l'envoyé diplomatique israélien auprès des Nations Unies Gilad Erdan.

La délégation comprend les ambassadeurs d'Albanie, d'Argentine, de Bulgarie, de Croatie, d'Équateur, de Hongrie, de Nauru, de Palau, de Corée du Sud, de Samoa, d'Uruguay et de Zambie.

"Il s'agit d'opportunité très importante", a déclaré M. Erdan.

"Je me suis fixé pour objectif d'amener en Israël le plus grand nombre possible d'ambassadeurs de différents pays à l'ONU, afin qu'ils puissent voir Israël de leurs propres yeux et apprendre quels sont nos défis et nos contributions dans le monde", a-t-il expliqué.

Gilad Erdan, qui était également ambassadeur d'Israël à Washington, continue d'occuper le poste d'ambassadeur à l'ONU.