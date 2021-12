"Les menaces iraniennes doivent être prises au sérieux" (politologue israélien)

"Une attaque militaire ne les empêchera pas de continuer à fabriquer des missiles"

Le politologue israélien Roei Kahanovich, spécialiste de la question iranienne, a accordé jeudi un entretien au journaliste Gadi Ness à la radio locale Radio Nord, afin de réagir à la "une" du Tehran Times publiée mercredi, qui affichait une carte d’Israël dont toutes les villes apparaissent comme des cibles.

"Nous devons prendre ces menaces contre Israël très au sérieux, agir en conséquence et garder à l'esprit que d’autres organisations comme le Hezbollah au Liban, sont des outils dont se servent les Iraniens pour nuire à l’Etat hébreu", a-t-il déclaré.

"Une attaque conjointe israélo-américaine n’est pas ce qui empêchera les Iraniens de poursuivre le développement de missiles balistiques", a assuré M. Kahanovich.

Le politologue a expliqué que "le régime islamique est persuadé que pour devenir une puissance mondiale, il lui est essentiel de développer l’arme nucléaire. Une attaque militaire ne les empêchera pas de continuer à fabriquer des missiles. Au mieux, cela permettra de retarder la finalisation du programme nucléaire", a-t-il conclu.

R. Kahanovich est chercheur en culture et politique iranienne, et a publié un livre titré "l’Iran et le Golfe persique" en 2012, où il analyse en profondeur les agissements de l’état islamique dans la région.