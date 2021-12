Cisjordanie/Attentat Homesh: la traque des terroristes se poursuit intensivement

Des responsables sécuritaires craignent que la cellule terroriste ne tente de commettre une autre attaque

Les forces de sécurité de l'armée israélienne ont effectué des recherches intensives dans la nuit de vendredi à samedi autour de Jénine en Cisjordanie pour retrouver les terroristes qui ont tué à l'arme à feu jeudi soir Yehuda Dimentman et blessé deux autres israéliens, à bord de leur véhicule.

Les médias palestiniens ont indiqué que les recherches s'étaient concentrées sur Kafr Ra'i, au sud-ouest de Jénine et à quelques kilomètres du lieu de l'attaque, près de l'implantation de Homesh. D'autres villages de la région ont également été passés au peigne fin, notamment Sanur et Jaba.

Les recherches ont débuté quelques heures après que le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kohavi, s'est rendu vendredi sur le lieu de l'attaque et a promis d'étendre la chasse à l'homme jusqu'à ce que les terroristes palestiniens soient trouvés.

"En plus d'utiliser les capacités de renseignement, nous augmenterons également les forces sur le terrain et continuerons d'agir et d'étendre les activités opérationnelles selon les besoins", a déclaré A. Kohavi.

Des responsables sécuritaires craignent que la cellule terroriste ne tente de commettre une autre attaque dans les heures à venir.

En outre, plusieurs centaines de personnes ont assisté vendredi aux funérailles de Yehuda, 25 ans, qui était marié et père d'un bébé de moins de un an.

L'événement était fortement sécurisé par les forces militaires et policières, tandis que des éloges ont été prononcées avant que le cortège funèbre ne se dirige vers le lieu de l'attentat.