Cisjordanie: les terroristes soupçonnés d'avoir commis l'attaque à Homesh arrêtés

Deux d'entre eux sont soupçonnés d'avoir perpétré la fusillade, les deux autres leur auraient porté assistance

Les forces israéliennes ont arrêté les terroristes présumés responsables de l'attaque meurtrière commise jeudi à Homesh en Cisjordanie, a annoncé dimanche matin le Shin Bet (Service de sécurité intérieure israélien).

Les quatre suspects ont été appréhendés à Silat al-Harithiya, un village palestinien du gouvernorat de Jénine dans le nord de la Cisjordanie, lors d'un raid nocturne mené conjointement par Tsahal et l'unité antiterroriste Yamam de la police israélienne.

"Il est impossible de se cacher longtemps. Les terroristes doivent savoir qu'ils ne sont qu'en sursis", a prévenu le Premier ministre Naftali Bennett au terme de l'opération d'arrestation.

Les ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure, Benny Gantz et Omer Barlev, ont de leur côté salué une "action rapide et déterminée", conduite par les forces de sécurité.

Les suspects ont été emmenés pour être interrogés par le Shin Bet. Localisés vers 2h30 du matin heure locale, ils ont été retrouvés dispersés dans différentes habitations du village.

Deux d'entre eux sont soupçonnés d'avoir perpétré la fusillade, les deux autres leur auraient porté assistance, a-t-il été indiqué dans un communiqué.

Les auteurs de l'attaque ont opéré en lien avec le groupe Jihad islamique basé à Gaza, a précisé le Shin Bet.

Jeudi soir, Yehuda Dimentman, un Israélien de 25 ans marié et père d'un enfant, a été tué et deux autres personnes blessées lors d'une attaque à l'arme à feu à Homesh en Cisjordanie.

Des centaines de personnes se sont rassemblées le lendemain matin afin de participer à ses funérailles, hautement sécurisées par les forces militaires et policières israéliennes.

Cet attentat fait suite à plusieurs autres perpétrés en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, tandis que depuis plusieurs semaines, un regain de tensions est palpable dans la région.