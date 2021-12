Le Hamas et le Jihad islamique palestinien s'accordent pour intensifier les attaques contre Israël

8 attentats ont été perpétrés contre des Israéliens depuis un mois et demi

Le Hamas et le Jihad islamique palestinien sont parvenus à un accord pour intensifier les attaques terroristes contre Israël, en particulier à Jérusalem et en Cisjordanie, rapporte le Jerusalem Post.

Les groupes soutenus par l'Iran ont également accepté d'accroître la coordination entre leurs ailes militaires, les brigades Izaddin al-Qassam et les brigades al-Quds. L'accord a été conclu lors de réunions des dirigeants du Hamas et du Jihad islamique au Liban et dans la bande de Gaza ces derniers jours.

L'accord est considéré par les analystes politiques palestiniens comme un nouveau défi pour l'Autorité palestinienne, dont les forces de sécurité continuent de mener une répression massive contre le Hamas et les membres du Jihad palestinien en Cisjordanie.

"Le Hamas et le Jihad islamique espèrent faire d'une pierre deux coups", a déclaré un analyste basé à Ramallah. "Ils savent que les attaques font que [le président de l'AP Mahmoud] Abbas a l'air de perdre le contrôle de la situation."

Un responsable de Ramallah a déclaré que les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne ont reçu des "instructions solides" de la part des dirigeants palestiniens pour empêcher l'anarchie en Cisjordanie.

Ce mois-ci, huit attentats ont été perpétrés contre des Israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, faisant craindre une nouvelle vague de terreur.

Jeudi soir, des terroristes palestiniens ont tiré sur un véhicule près de l'implantation de Homesh, tuant un Israélien et en blessant deux autres.