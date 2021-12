L'Iran promet une réponse "écrasante" contre toute attaque israélienne (média)

"Nos forces armées attaqueront immédiatement tous les centres, les bases, les routes, tous les espaces"

L'Iran ripostera de manière "écrasante" contre toute attaque israélienne, a déclaré un haut responsable militaire, cité lundi par une agence de presse iranienne liée au plus haut organisme sécuritaire du pays.

"Si Israël mène des raids contre l'Iran, nos forces armées attaqueront immédiatement tous les centres, les bases, les routes, tous les espaces", a déclaré Gholamali Rashid, selon Nournews.

"Les sources de lancements de l'attaque seraient également ciblées conformément à des plans opérationnels préconisés", a-t-il précisé.

Le haut commandant s'exprimait en marge d'un exercice de défense aérienne lancé dimanche autour de la centrale nucléaire de Bouchehr pour la deuxième fois ce mois-ci.

Le général de division estime toutefois qu'"une menace contre les sites nucléaires et militaires de l'armée islamique République d'Iran par le régime sioniste n'est pas possible sans le feu vert et le soutien des États-Unis", a indiqué un responsable auprès de l'agence de presse.

Ces commentaires interviennent tandis que plusieurs experts israéliens cités dimanche par le New York Times (NYT) ont affirmé que l'Etat hébreu n’avait pour l'heure pas la capacité de lancer une attaque qui pourrait détruire, ou même retarder considérablement, le programme nucléaire iranien.

"Dans le monde dans lequel nous vivons, la seule armée de l'air capable de lancer une telle campagne est l'US Air Force", a affirmé Relik Shafir au NYT, l'un des huit pilotes de l'armée de l'air israélienne ayant participé à l'opération Opera en 1981, l'attaque contre le réacteur nucléaire irakien d'Osirak..

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a néanmoins déclaré la semaine dernière avoir demandé à Tsahal de "se préparer opérationnellement face à l’Iran".