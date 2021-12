Israël menace de recourir aux éliminations ciblées suite aux attentats menés en Cisjordanie (média)

Ces avertissements présumés ont été relayés au Hamas au pouvoir à Gaza par des responsables égyptiens

Israël a menacé de recourir aux éliminations ciblées dans la bande de Gaza ainsi qu'à l'étranger en réponse à la récente vague d'attentats terroristes menés en Cisjordanie, a rapporté lundi le journal libanais Al-Akhbar.

Selon cette source, ces avertissements présumés ont été relayés au Hamas au pouvoir à Gaza par des responsables sécuritaires égyptiens actuellement en visite dans le territoire palestinien.

Les responsables du groupe islamiste n'ont pour l'heure fait aucun commentaire.

Deux délégations égyptiennes d'officiers du renseignement et d'ingénieurs civils se sont rendues à Gaza pour des entretiens avec des responsables du Hamas sur les moyens de préserver le cessez-le-feu avec Israël et d'avancer des plans pour reconstruire le territoire.

Le journal précise que l'équipe de renseignement est entrée à Gaza par le poste frontière d'Erez, point de passage avec Israël, tandis ques ingénieurs et les journalistes sont entrés par celui de Rafah, depuis l'Egypte.

Le groupe islamiste a exprimé auprès des Égyptiens son mécontentement face à l'échec du Caire à tenir ses promesses d'assouplir les restrictions de déplacement imposées aux gazaouis, a indiqué.

Il a évoqué une "lutte légitime jusqu'à ce que l'occupant (israélien, NDLR) soit expulsé de toutes les terres palestiniennes et que les colons en soient évincés".

Quelque 2.000 Israéliens ont assisté vendredi à Jérusalem aux funérailles de Yehuda Dimentman, tué la veille à Homesh en Cisjordanie.

Cette attaque fait suite à plusieurs autres perpétrées en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est.

L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, s'est alarmé de "l'escalade de la violence" et a estimé dans un communiqué que ces "incidents tragiques" soulignaient "la volatilité de la situation et l'urgence pour les dirigeants politiques, religieux et des communautés de se parler et de rejeter la violence".