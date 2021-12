Le conseiller à la Sécurité de Joe Biden en Israël pour parler de l'Iran avec Naftali Bennett

Les rencontres visent à renforcer les liens de collaboration afin d'empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire

Le conseiller américain à la Sécurité nationale Jake Sullivan devrait arriver mardi en Israël à la tête d’une délégation, pour une série d’entretiens avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett et d’autres hauts dirigeants de l'Etat hébreu, notamment sur la question iranienne.

M. Sullivan devrait également participer à la quatrième rencontre du Groupe consultatif stratégique (SCG), aux côtés de son homologue israélien Eyal Hulata. Ce groupe bilatéral vise à renforcer les liens de collaboration entre les deux pays, afin d’empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire.

Le conseiller sera accompagné pour sa visite en Israël de l'émissaire de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient Brett McGurk et de la sous-secrétaire d'Etat en charge du Proche-Orient, Yael Lempert.

Après sa visite en Israël, M. Sullivan poursuivra son voyage et ira à Ramallah pour y rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Mme Lempert pour sa part, s'envolera ensuite pour la Jordanie où elle s’entretiendra avec des responsables gouvernementaux jordaniens, notamment le ministre de l’Eau et de l’Irrigation, Mohammed Al-Najjar et le ministre du Plan et de la Coopération internationale Nasser Shraydeh.

Le communiqué du département d’Etat américain, publié lundi, indique que les entretiens de Mme Lempert en Jordanie se feront autour de la question de l’accord récemment signé entre Israël et la Jordanie sur la gestion de l’énergie et de l’eau.