Bethléem se prépare à fêter Noël pour la 2e année consécutive sans touristes

Les défilés traditionnels de fanfares et les célébrations de rue sont maintenus

La ville de Bethléem se prépare vendredi pour son deuxième réveillon de Noël consécutif impacté par la pandémie de coronavirus et l'absence de touristes pour les célébrations en raison de l'interdiction de l'entrée des étrangers en vigueur dans le pays depuis près d'un mois.

L'interdiction d'entrée des touristes vise à ralentir la propagation de la variante hautement contagieuse Omicron, qui a perturbé les célébrations de Noël dans le monde entier. Plus de 500 cas d'Omicron ont été recensés en Israël et l'épidémie repart à la hausse avec un nouveau record depuis octobre de 1482 cas en 24h.

Le maire de Bethléem, Tony Salman, a déclaré que la ville était optimiste quant au fait que 2021 serait toutefois meilleure que Noël de l'année dernière, alors qu'un confinement avait été imposé à cette période.

Bethléem a prévu le retour de ses défilés traditionnels de fanfares et de ses célébrations de rue.

"L'année dernière, notre festival était virtuel, mais cette année, il se fera en face à face avec une participation du public", a déclaré Salman.

La communauté chrétienne d'Israël a augmenté de 1,4 % en 2020 et compte quelque 182.000 personnes. 84 % d'entre elles se disent satisfaites de la vie dans le pays, a indiqué le Bureau central des statistiques (CBS) dans un rapport publié avant la fête de Noël.

Les chrétiens représentent 7% de la population arabe d'Israël, et 76,7% des chrétiens d'Israël sont arabes. Les plus grands centres de population arabe chrétienne sont Nazareth (21.400), Haïfa (16.500) et Jérusalem (12.900).