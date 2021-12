Eitan Naeh, le premier ambassadeur d'Israël à Bahreïn, a remis ses lettres de créance

Le drapeau israélien a été hissé et l'hymne israélien "Hatikva" a retenti dans le palais d'Al-Sakhir

L'émissaire de Bahreïn en Israël Eitan Naeh a présenté ce mardi ses lettres de créance au roi du royaume, Hamed ben Issa al-Khalifa.

La cérémonie a eu lieu au palais d'Al-Sakhir qui est utilisé pour la tenue d'événements de grande envergure.

Le drapeau israélien a été hissé et l'hymne israélien "Hatikva" a retenti dans le palais.

Le roi et l'ambassadeur ont eu une "conversation chaleureuse et amicale", selon le communiqué.

"La remise des lettres de créance au roi de Bahreïn est une étape importante dans l'ancrage formel et public des relations entre les deux pays. Je suis sûr que pendant son mandat d'ambassadeur, la relation s'épanouira et prospérera", a affirmé le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz.

"Je suis fier d'être le premier ambassadeur d'Israël à Bahreïn. Nous avons récemment marqué un an depuis l'accord de normalisation entre nous et c'était émouvant d'entendre l'hymne national israélien. La relation entre les pays est chaleureuse et je suis sûr qu'elle va s'approfondir", a réagi l'ambassadeur.

Début septembre, le diplomate Eitan Naeh avait été nommé premier ambassadeur d’Israël à Bahreïn, le jour où le nouvel émissaire de Bahreïn en Israël avait présenté ses lettres de créance au ministre des Affaires Etrangères Yaïr Lapid.