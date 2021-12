Première rencontre en Israël depuis 2010 : Mahmoud Abbas a rencontré Benny Gantz à son domicile

La réunion a été coordonnée avec le bureau du Premier ministre Naftali Bennett

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a rencontré mardi soir le président de l'Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, qu'il a reçu à son domicile à Rosh HaAyin.

Côté israélien, le coordinateur des activités gouvernementales dans les Territoires, le général de division Ghasan Alyan, a également assisté à la réunion. Du côté arabe palestinien, le ministre des affaires civiles, Hussein al-Sheikh, et le chef des services de sécurité palestiniens, Majed Faraj, ont participé à la réunion.

La rencontre a été entièrement coordonnée avec le bureau du Premier ministre et a porté sur des "questions de sécurité et d'économie", selon des responsables du bureau de M. Gantz.

Elle a duré environ deux heures et demie et a été divisée en deux parties dont l'une a eu lieu en privé entre le ministre de la Défense et le chef de l'Autorité palestinienne.

"Les deux hommes ont discuté des différentes questions sécuritaires et civiles. Le ministre de la Défense a informé le président de l'AP qu'il entendait continuer à promouvoir des mesures de confiance dans les domaines économique et civil, comme convenu lors de leur précédente rencontre", a affirmé le bureau du ministre de la Défense.

"Le ministre de la Défense a souligné l'intérêt commun de renforcer la coordination sécuritaire et de maintenir la stabilité, ainsi que de prévenir le terrorisme et la violence", poursuit le communiqué.

"Le gouvernement israélo-palestinien de Bennett remet Mahmoud Abbas et les Palestiniens à l'ordre du jour. Les concessions dangereuses pour la sécurité d'Israël ne sont qu'une question de temps. Le gouvernement Bennett-Sa'ar-Lapid est dangereux pour Israël", a réagi le Likoud à la réunion.