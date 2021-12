Le roi saoudien exhorte l'Iran à abandonner son "comportement négatif"

"Nous espérons que l'Iran s'orientera vers le dialogue et la coopération"

Le roi Salmane d'Arabie saoudite a exprimé mercredi l'espoir que l'Iran abandonne sa politique de déstabilisation et d'agression, et coopère afin de rétablir la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

"L'Iran est un pays voisin du Royaume. Nous espérons qu'il changera sa politique et son comportement négatifs dans la région et s'orientera vers le dialogue et la coopération", a déclaré le roi dans son discours annuel au Conseil consultatif saoudien de la Choura.

L'Arabie saoudite a accusé l'Iran de soutenir des milices armées, notamment le groupe chiite libanais Hezbollah, les rebelles Houthis au Yémen et les Hachd al-Chaabi en Irak.

"Nous suivons avec une grande préoccupation la politique du régime iranien, notamment la mise en place et le soutien de milices sectaires et armées, et le déploiement systématique de ses capacités militaires dans les pays de la région", a déclaré le roi.

Le monarque a par ailleurs exhorté les dirigeants libanais à "travailler pour réaliser ce à quoi le peuple libanais aspire en termes de sécurité, de stabilité et de prospérité, et de mettre fin au contrôle terroriste du Hezbollah sur le pays".

Le président libanais Michel Aoun a lui-même accusé indirectement le Hezbollah de bloquer les réunions du gouvernement.

Ryad a également affirmé cette semaine détenir des "preuves" sur l'implication du groupe chiite libanais au Yémen auprès des rebelles houthis et la militarisation de l'aéroport de Sanaa pour cibler le royaume, incriminant l'Iran qui "parraine la destruction dans la région".

"Nous suivons le soutien du régime iranien à la milice terroriste houthie, qui prolonge la guerre au Yémen et aggrave la situation humanitaire dans ce pays, tout en menaçant la sécurité du royaume", a indiqué mercredi le roi Salmane.

Quant au programme nucléaire iranien, il a dénoncé le "manque de coopération" de la République islamique avec la communauté internationale, tandis que les négociations à Vienne pour tenter de sauver l'accord de 2015 piétinent.

Les Américains se sont joints mardi aux Européens pour insister sur "l'urgence" à conclure les discussions face aux avancées nucléaires de Téhéran.