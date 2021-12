Bahreïn nomme son premier ambassadeur en Syrie depuis une décennie

Cette nomination traduit la volonté de certains pays arabes de renouer le dialogue avec le régime d'Assad

Bahreïn a nommé jeudi son premier ambassadeur en Syrie depuis plus de dix ans, a rapporté l'agence de presse nationale de l'archipel, dernier signe en date d'un réchauffement des relations entre les pays arabes du Golfe et Damas.

Le décret du roi de Bahreïn, Hamed ben Issa Al Khalifa, est intervenu alors que de plus en plus de pays arabes améliorent leurs relations avec Damas, près de 11 ans après le début de la guerre civile en Syrie, qui a fait des centaines de milliers de morts et détruit de grandes parties du pays.

https://twitter.com/i/web/status/1476553359477940231 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Au début du conflit, des États arabes comme l'Arabie saoudite et le Qatar se sont empressés de soutenir les combattants sunnites aux prises avec les forces du président syrien Bachar Al-Assad.

La Syrie a été exclue de la Ligue arabe, qui compte 22 membres, en 2011. Les pays arabes ont sanctionné Damas et condamné son recours à la force militaire contre les civils.

Ces dernières années, cependant, l'armée syrienne a remporté une série de victoires militaires importantes avec l'aide de la Russie et de l'Iran.

L'agence de presse de Bahreïn a indiqué que le roi a nommé Waheed Mubarak Sayyar en tant qu'"ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume en Syrie."

L'ambassade de Bahreïn a été rouverte à Damas en 2018.