Mahmoud Abbas accuse Israël de "terrorisme organisé et de nettoyage ethnique"

Il s'exprimait à l'occasion du 57e anniversaire du lancement de la première attaque contre Israël par le Fatah

Dans ses premiers commentaires publics depuis sa rencontre de mardi avec le ministre de la Défense Benny Gantz, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a accusé vendredi l'Etat hébreu de pratiquer des "politiques hideuses de nettoyage ethnique et de terrorisme organisé" contre les Palestiniens.

M. Abbas s'est exprimé à l'occasion du 57e anniversaire du lancement de la première attaque contre Israël par la faction du Fatah au pouvoir.

Le chef de l'AP n'a pas mentionné dans son discours la rencontre avec Benny Gantz, qui a été fortement condamnée par plusieurs factions et militants palestiniens.

"L'anniversaire du lancement de notre révolution intervient dans des circonstances extrêmement critiques et difficiles en raison de la poursuite de l'odieuse occupation israélienne, de l'escalade de ses pratiques répressives et de la persécution de notre peuple, du vol de nos terres et de nos ressources naturelles, de l'étouffement de notre économie, de la rétention de nos fonds fiscaux et de la discrimination raciale", a déclaré Mahmoud Abbas.

Il a loué les prisonniers de sécurité palestiniens détenus dans les prisons israéliennes pour leurs "sacrifices et leur patience", soulignant que le gouvernement palestinien ne "les abandonnera pas, ni leurs familles".

Il a également salué les "héros de la résistance populaire".

"La résistance populaire" fait référence aux attaques et aux protestations palestiniennes contre l'armée israélienne et les habitants juifs des implantations.

Mahmoud Abbas et d'autres dirigeants du Fatah ont appelé à plusieurs reprises les Palestiniens à intensifier la "résistance populaire" en réponse aux "crimes" israéliens.