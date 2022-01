Cisjordanie: la télévision de l'AP diffuse les images d'une jeune fille appelant à "libérer son pays des Juifs"

Israël a dénoncé à de nombreuses reprises les discours de haine dans les médias palestiniens

La télévision de l'Autorité palestinienne a récemment diffusé en direct les images d’une petite fille appelant à "bannir les scélérats de ma terre et à la libérer des Juifs".

Cette séquence, traduite par le Middle East Media Research Institute (MEMRI), a été diffusée sur Palestine TV le 28 décembre, à l’occasion d'une cérémonie organisée en l'honneur du 57e anniversaire du Fatah.

Dans celle-ci, une jeune fille d'une école primaire de Jénine lisait un poème demandant à Dieu de bannir les Juifs de la région.

"Jérusalem est perdue. Elle a été vendue aux pillards par nos plus grands ennemis. Oh Seigneur, emmène-les en enfer et rassemble-les avec les pécheurs comme Abou Lahab et sauve-nous", a scandé la jeune fille, faisant référence au demi-oncle paternel de Mahomet, qui s'est opposé au prophète musulman pendant les années de formation de l'islam.

"Oh Seigneur, soutiens les musulmans et ramène-les sur leurs terres, où ils vivaient heureux", a-t-elle poursuivi. "Bannissez les scélérats de mon pays et libérez-le des Juifs et de ceux qui ont tué les prophètes. Merci!", a-t-elle conclu.

Israël a dénoncé à de nombreuses reprises les discours de haine dans les médias et les manuels scolaires palestiniens, considérés comme des incitations au terrorisme.

De son côté, l'Autorité palestinienne affirme que le contenu de ses médias et de ses programmes scolaires reflète le récit national et ne constitue pas un discours de haine.

"Nous devons expliquer et justifier ce qui apparaît dans nos manuels scolaires, qui reflète notre récit et notre identité nationale, alors que personne n'exige la même chose concernant les médias et les contenus scolaires israéliens", a encore déclaré le président de l'AP, Mahmoud Abbas, à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre.