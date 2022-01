L'Egypte appelle au calme face à la recrudescence des violences entre Israël et Gaza

"Aucune des deux parties ne souhaite une guerre"

De hauts responsables égyptiens ont exhorté Israël et les groupes armés à Gaza à cesser les hostilités et respecter le cessez-le-feu en place depuis la fin du conflit en mai dernier, a rapporté dimanche l'Associated Press.

Ils ont appelé le groupe islamiste Hamas au pouvoir à Gaza ainsi que les autres groupes palestiniens à stopper leurs actions considérées par Israël comme "provocatrices" et à mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du cessez-le-feu, a affirmé un diplomate sous couvert de l'anonymat.

"Aucune des deux parties ne souhaite vraiment la guerre", a-t-il souligné, assurant que leur souhait consiste à obtenir "des garanties et des mesures sur le terrain".

Cet appel intervient au lendemain de tirs de roquettes menés samedi depuis le territoire palestinien contre Israël, auxquels l'Etat hébreu a riposté dans la matinée par des frappes aériennes.

Depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile, cinq projectiles (roquettes ou obus) ont jusqu'à présent été tirés depuis Gaza vers le territoire israélien, selon le rapport annuel de l'armée israélienne publié le 29 décembre.

Les deux roquettes auraient été tirées samedi par le Jihad islamique, second groupe islamiste armé à Gaza après le Hamas, selon des responsables israéliens cités par la chaîne publique Kan.

Le groupe avait déjà menacé l'Etat hébreu de représailles en cas de décès du prisonnier Hicham Abou Hawash, écroué en Israël et désormais "dans un état critique" après plus de quatre mois de grève de la faim.

Soupçonné par Israël d'être lié à des attaques anti-israéliennes, il avait commencé sa grève de la faim au mois d'août pour protester contre sa détention.