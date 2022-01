Liban: un politicien chrétien déclare que son alliance avec le Hezbollah est en danger

"Nous sommes parvenus à un accord avec le Hezbollah (en 2006) et non avec le Mouvement Amal"

Le chef du plus grand parti chrétien du Liban a déclaré dimanche que son alliance de 15 ans avec le groupe terroriste chiite Hezbollah ne fonctionnait plus et était menacée.

Le discours télévisé de Gebran Bassil, qui dirige le Mouvement patriotique libre, signale un niveau de frustration sans précédent envers le Hezbollah et suggère que l'alliance de 2006 créditée d'avoir aidé à maintenir la paix dans le pays est désormais en danger.

"Nous sommes parvenus à un accord avec le Hezbollah (en 2006) et non avec le Mouvement Amal", a déclaré G. Bassil dans un discours. "Lorsque nous découvrons que celui qui prend les décisions dans (cette alliance) est Amal, il est de notre droit de reconsidérer notre alliance."

Bassil reproche également au Hezbollah de ne pas soutenir son parti sur les lois de réforme qui, selon lui, visent à éliminer la corruption et garantir des politiques financières décentralisées.

Par ailleurs, le bureau du procureur de Jérusalem a déposé vendredi un acte d'accusation devant le tribunal de district de la ville contre un résident de Jérusalem ayant travaillé pour l'organisation terroriste Hezbollah en Israël.

Ahmed Zahara, 32 ans, est notamment accusé d'avoir été en contact avec un agent étranger et d'avoir transmis des informations à l'ennemi dans l'intention de nuire à la sécurité de l'État.