Yémen: les rebelles houthis ont capturé un navire battant pavillon émirati (Ryad)

Les rebelles Houthis ont confirmé la capture du bateau affirmant qu'il transportait du "matériel militaire"

Les rebelles Houthis qui contrôlent la majeure partie du nord du Yémen ont capturé un cargo battant pavillon émirati au large de la ville portuaire de Hodeida, a annoncé lundi la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, selon la chaîne de télévision Al Arabiya.

Les rebelles Houthis portent la "responsabilité de cet acte criminel" visant un bateau qui transportait du matériel médical, a déclaré la coalition dans un communiqué.

"Le bateau nommé +Rawabi+ a été piraté et kidnappé à 23H57 (20H57 GMT) dimanche alors qu'il naviguait au large de la province de Hodeida", dans l'ouest du Yémen, a déclaré Turki al-Maliki, porte-parole saoudien de la coalition.

"La milice houthie doit immédiatement libérer le navire, sinon les forces de la coalition prendront toutes les mesures et procédures nécessaires pour faire face à cette violation, y compris le recours à la force", a-t-il souligné.

Les rebelles Houthis ont confirmé la capture du bateau affirmant de leur côté qu'il transportait du "matériel militaire".

Il est "entré dans les eaux yéménites sans aucune autorisation" et "s'est livré à des actes hostiles", a par ailleurs accusé sur Twitter le porte-parole militaire des rebelles, Yahya Saree.

L'Arabie saoudite intervient au Yémen depuis 2015 à la tête d'une coalition militaire formée de pays musulmans pour appuyer les forces gouvernementales face aux rebelles Houthis, soutenus par l'Iran.

Mercredi dernier, le roi Salmane a exprimé l'espoir que l'Iran abandonne sa politique de déstabilisation et d'agression, et coopère afin de rétablir la paix et la stabilité au Moyen-Orient.