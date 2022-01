"Je pourrais rencontrer Abbas en tant que PM, mais il n'y aura pas de négociations de paix" (Y. Lapid)

"Je me conformerai à tous les accords que j'ai passés avec mes partenaires"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a affirmé lundi soir que la politique du gouvernement israélien consistant à ne pas mener de négociations diplomatiques avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas restera en place lorsqu'il deviendra également Premier ministre.

"Je ne pense pas que cinq millions de Palestiniens vont disparaître, mais dans le contexte politique actuel, même après mon entrée en fonction comme Premier ministre, la coalition sera tenue de respecter les accords déjà conclus, et je me conformerai à tous les accords que j'ai passés avec mes partenaires", a déclaré M. Lapid lors d'une réunion avec les journalistes plus tôt ce lundi.

Il a indiqué qu'une partie de son accord avec le Premier ministre Naftali Bennett lors de la formation du gouvernement était qu'aucun d'eux ne tiendrait de négociations de paix avec les Palestiniens.

Toutefois, M. Lapid a affirmé que, contrairement à M. Bennett, il est prêt à rencontrer M. Abbas si nécessaire.

Mahmoud Abbas et le ministre israélien de la Défense Benny Gantz ont discuté mardi soir dernier de "sécurité et d'économie" au cours d'une rencontre tenue en Israël, une première depuis des années.