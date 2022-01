Cisjordanie: destruction d'habitations à Homesh

"Le gouvernement a perdu le nord"

L'armée et les forces de police israéliennes ont procédé à la destruction du système électrique et d'habitations dans l'implantation de Homesh en Cisjordanie.

"Le gouvernement combat les victimes au lieu des terroristes. La responsabilité de la destruction incombe à Naftali Bennett. Le gouvernement a perdu le nord", a déclaré le président du Conseil de Samarie, Yossi Dagan

Les familles se sont réfugiées dans des tentes pour protéger les enfants et les bébés de la pluie et du vent et ont été rejointes par d'autres familles, venues faire comprendre au gouvernement que "le terrorisme ne devrait pas être récompensé."

"Deux semaines après la mort de Yehuda Dimentman, le gouvernement n'a pas encore trouvé le temps de détruire les maisons des terroristes qui l'ont assassiné de sang-froid mais a déjà trouvé le temps de démolir les maisons à Homesh," a déclaré Yossi Dagan.

"J'exige que le gouvernement et le Premier ministre Naftali Bennett arrêtent cette obsession de la destruction à Homesh! Les citoyens de l'État d'Israël, toute personne honnête de droite comme de gauche, ne donnera pas la main à ce prix du terrorisme. Il est temps de retourner à Homesh," a-t-il poursuivi.

Le mois dernier, plusieurs milliers d'Israéliens ont manifesté dans le nord de la Cisjordanie pour protester contre l'évacuation de la yeshiva de Homesh.

Ce rassemblement intervenait tandis que Yehuda Dimentman, 25 ans, a été tué dans une attaque terroriste et deux de ses camarades blessés alors qu'ils étaient à bord de leur véhicule, par des Palestiniens qui ont ouvert le feu.

Homesh est l'une des quatre implantations que Tsahal a rasées dans le cadre du plan de désengagement de Gaza en 2005.