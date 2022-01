Des soldats de l'ONU attaqués au Sud-Liban près de la frontière israélienne

La FINUL appelle les autorités libanaises à mener une enquête "rapide et approfondie"

Des individus ont attaqué un groupe de soldats de la FINUL dans le sud du Liban, vandalisant leurs véhicules et leur volant des objets, a indiqué mercredi un responsable de l'ONU.

De telles échauffourées avec les soldats ne sont pas rares dans le sud du Liban depuis que la force de maintien de la paix a été renforcée après la guerre de 2006 entre Israël et le groupe terroriste libanais Hezbollah.

La force de l'ONU, connue sous le nom de FINUL, a appelé les autorités libanaises à "mener une enquête rapide et approfondie, et à poursuivre tous les responsables de ces crimes", a déclaré Kandice Ardiel, attachée de presse de la FINUL, soulignant que l'attaque a eu lieu la nuit dernière.

Les médias locaux ont rapporté que des habitants de la ville de Bint Jbeil, dans le sud du pays, se sont battus avec des soldats irlandais qui, selon eux, prenaient des photos de maisons résidentielles. Les rapports ajoutent que la force de l'ONU n'était pas accompagnée de troupes libanaises.

Bint Jbeil est un bastion du Hezbollah et de grandes parties de la ville ont été détruites pendant la guerre de 2006.

Mme Ardiel a également affirmé que contrairement à "la désinformation" qui aurait été diffusée, les casques bleus ne prenaient pas de photos et ne se trouvaient pas sur une propriété privée. Elle a ajouté qu'ils étaient en route pour rencontrer des membres de l'armée libanaise pour une patrouille de routine.

"La FINUL condamne les attaques contre les hommes et les femmes qui servent la cause de la paix, qui sont des violations du droit libanais et international", a affirmé Mme Ardiel, ajoutant que la FINUL condamne également ceux qui "manipulent les résidents pour servir leurs objectifs".