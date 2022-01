L'Iran impose des sanctions contre 51 Américains pour le meurtre de Qassem Soleimani

Parmi les personnes ajoutées à la liste figure le chef d'état-major américain, Mark Milley

L'Iran a imposé ce samedi des sanctions à des dizaines d'autres Américains pour le meurtre en 2020 du général Qassem Soleimani, lors d'une frappe de drone.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que ces 51 individus, dont beaucoup sont membres de l’armée américaine, avaient été ciblés pour "terrorisme" et "violations des droits de l'homme".

Cette mesure, qui permet aux autorités iraniennes de saisir les actifs détenus par les personnes visées, est essentiellement symbolique étant donné que les Américains en question ne possèdent pas de tels actifs.

Le ministère a déclaré dans un communiqué diffusé par les médias locaux que ces 51 personnes avaient été ciblées pour "leur rôle dans le crime terroriste commis par les États-Unis contre le général martyr Qassem Soleimani".

Ce dernier, qui commandait la force iranienne al-Quds, a été tué en Irak lors d'une frappe de drone le 3 janvier 2020, ordonnée par l’ex-président américain Donald Trump.

Parmi les personnes ajoutées à la liste des sanctions iraniennes figurent le général Mark Milley, chef d'état-major interarmées des Etats-Unis ainsi que l'ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Robert O'Brien.

Dans une décision similaire annoncée il y a un an, l'Iran avait imposé des sanctions à Donald Trump et à plusieurs hauts responsables américains pour ce qu'il avait qualifié d'actes "terroristes et anti-droits de l'homme".

S'exprimant à l'occasion du deuxième anniversaire de l'assassinat de Soleimani, le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré cette semaine que Donald Trump devait être jugé pour le meurtre faute de quoi Téhéran se vengerait.