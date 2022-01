Les communautés juives du Golfe lancent une campagne pour restaurer le cimetière juif de Bahreïn

La communauté juive de Bahreïn remonte à environ 140 ans

L'Association des communautés juives du Golfe (AGJC), une organisation qui œuvre à la promotion de la vie juive dans les États du Golfe, lancera dimanche une campagne de collecte de fonds pour restaurer et entretenir le cimetière juif de Bahreïn, le seul cimetière juif en activité dans la région du Golfe, a rapporté mardi le Jewish Telegraphic Agency.

Une partie de l'initiative, qui sera lancée le jour de Tou Bishvat, (le nouvel an juif des arbres), consistera à planter des arbres dans le cimetière.

"Nous plantons des arbres dans le cimetière juif de Bahreïn, ce qui revient à redonner vie à ceux qui ont vécu dans la belle communauté de Bahreïn pendant des siècles et qui ont choisi de reposer à Bahreïn pour l'éternité", a déclaré le rabbin Eli Abadie, directeur de l'AGJC, à propos du projet.

La communauté juive de Bahreïn remonte à environ 140 ans, à la fin des années 1800, lorsqu'un groupe de Juifs irakiens et un plus petit nombre de Juifs d'Iran sont arrivés en quête d'opportunités économiques.

Beaucoup d'entre eux étaient pauvres mais ils ont trouvé des emplois, et finalement le succès, dans l'industrie du vêtement. Le cimetière de Manama, la capitale du Bahreïn, a été établi dans les années 1920 et 1930, lorsque le Bahreïn comptait entre 800 et 1.500 Juifs.

Au cours des décennies, la communauté s'est réduite à une cinquantaine de personnes, de nombreux jeunes Juifs ayant quitté le pays. Mais après que les Émirats arabes unis ont signé les accords d'Abraham avec Israël et que Bahreïn a normalisé ses relations avec L'Etat hébreu peu après, les dirigeants des communautés juives du Golfe se sont efforcés de relancer la vie juive dans la région, notamment à Bahreïn, qui abrite le seul cimetière juif ainsi qu'une synagogue.

En octobre, la communauté a célébré son premier mariage juif depuis plus de 50 ans et l'AGJC a lancé un service de rencontres pour les Juifs des États du Golfe.