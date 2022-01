Le Hezbollah organise une conférence au Liban pour l'opposition saoudienne

Ce rassemblement a eu lieu alors que le gouvernement libanais souhaite rétablir les relations avec le royaume

Le groupe terroriste libanais Hezbollah a organisé mercredi une conférence pour les responsables de l'opposition saoudienne dans son fief au sud de Beyrouth, qui risque de provoquer l'ire de Riyad.

Ce rassemblement a eu lieu alors que le gouvernement libanais tente de rétablir ses relations avec l'Arabie saoudite, au plus bas depuis le mois d'octobre, lorsque le royaume a rappelé son ambassadeur de Beyrouth et interdit toutes les importations libanaises.

Le responsable du Hezbollah, Hashem Safieddine, a déclaré que l'Arabie saoudite devait cesser sa politique d'"intimidation", ainsi que son ingérence dans les affaires intérieures du Liban.

Des personnalités de l'opposition saoudienne ainsi que des membres des rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont assisté à la conférence.

Elle visait à commémorer l'anniversaire de l'influent religieux chiite saoudien Nimr al-Nimr, qui a été tué en janvier 2016 lors d'une exécution de masse de 47 personnes dans le royaume.

Al-Nimr était un critique du gouvernement et un leader important des manifestations chiites dans l'est de l'Arabie saoudite en 2011, réclamant plus de droits dans la nation majoritairement sunnite et un traitement équitable.

La décision saoudienne de rapatrier son ambassadeur et d'interdire les importations libanaises fait suite aux propos d'un ministre libanais qui a déclaré dans une interview télévisée que la guerre au Yémen était futile et estimé qu'il s'agissait d'une agression de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite.