Liban: des dizaines de milliers de personnes sans Internet en pleine crise du carburant

"La situation est insupportable"

Le réseau internet a été coupé au Liban dimanche en raison d'une pénurie de diesel, selon le fournisseur d'État, alors que la crise économique impacte fortement le pays depuis plusieurs mois.

Imad Kreidieh, le chef du fournisseur d'accès Internet Ogero, avait tweeté plus tôt qu'à partir de dimanche matin, une grande station de l'ouest de Beyrouth, al-Mazraa, serait à court de carburant.

Pus de 26.000 personnes qui se sont ainsi retrouvées sans accès à internet, notamment les salles d'opération de la sécurité générale du pays, a-t-il déclaré à Al-Jadeed TV.

Dimanche, un habitant a fait don de diesel, permettant à la station de fonctionner à nouveau, a-t-il précisé. Dans le même temps, un autre quartier de l'est de Beyrouth, Achrafieh, n'avait plus de carburant et fonctionnait sur batteries uniquement.

"La situation est insupportable", a déclaré Kreidieh à la chaîne de télévision.

Les Libanais vivent avec seulement quelques heures d'électricité par jour et dépendent d'un réseau de générateurs privés. Certains quartiers se retrouvent souvent dans l'obscurité totale pendant plusieurs heures.

L'impasse politique a aggravé la crise économique qui frappe le pays depuis 2019 et qui a été classée par la Banque mondiale comme étant la pire au monde depuis 1850, avec une dépréciation inédite de sa monnaie et une paupérisation de la population.