Le ministère libanais de l'Énergie a démenti dimanche une information relayée la veille par la chaîne Channel 12, selon laquelle Israël aurait signé un accord pour fournir du gaz naturel au Liban afin d'aider le pays des Cèdres, confronté à l’une des pires crises économiques de son histoire.

"Le ministère de l'Énergie et de l'Eau confirme que l'accord de gaz sur lequel travaillent les gouvernements libanais et égyptien stipule clairement et explicitement que le gaz doit provenir d'Égypte, qui en possède de grandes quantités", a déclaré le ministère dans un communiqué cité par les médias locaux.

"Ce qui circule sur le fait que le gaz serait israélien est totalement et complètement faux", a-t-il ajouté.

Samedi soir, Channel 12 avait révélé que l'État hébreu allait fournir du gaz à son voisin en vertu d’un accord approuvé par les États-Unis,

Selon la chaîne, le gaz proviendra des champs Tamar et Leviathan et sera acheminé par la Jordanie, via la Syrie.

Le Liban connaît de graves pénuries énergétiques. Il n'est alimenté en électricité que quelques heures par jour et souffre également d'un manque de carburant.

L'impasse politique a aggravé la crise économique qui frappe le pays depuis 2019 et qui a été classée par la Banque mondiale comme étant la pire au monde depuis 1850, avec une dépréciation inédite de sa monnaie et une paupérisation de la population.