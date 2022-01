Tou Bichvat: plantations d'arbres aux Emirats arabes unis

Lors de cette fête, les Juifs ont pour coutume de consommer des fruits

Des plantations d'arbres spéciales ont été effectuées dimanche pour la fête juive de Tou Bichvat aux Émirats arabes unis, alors qu'Israël a normalisé ses relations avec cet état du Golfe en septembre 2020.

A l'occasion de Tou Bichvat, le "Nouvel an des arbres", les Juifs ont pour coutume de consommer un repas composé de blé, d’orge, de raisins, de figues, de grenades, d’olives et de dattes, sept végétaux cités dans la Torah et appelés "fruits d’Israël".

L'événement était organisé pour célébrer le premier anniversaire de la création du Campus éducatif juif aux Émirats arabes unis, une organisation qui accueille environ 100 enfants de la communauté juive naissante.

Cette célébration joyeuse, également présentée comme une "fête juive de l’écologie", est l’occasion de méditer sur le cycle de la nature.

Cette année, la fête de Tou Bichvat coïncide avec la révolte de la communauté bédouine d'Israël dans le Néguev contre un projet de plantation d'arbres par le Fonds national juif, qui l'a qualifiant "d'effort pour les expulser de la région".