Emirats: une société d'investissement du gouvernement engage 100 millions de dollars dans des sociétés israéliennes (média)

L'investissement dans le secteur technologique israélien reflète les liens croissants entre les deux pays

Le fonds souverain des Émirats arabes unis, Mubadala Investment, d'Abou Dhabi, a investi 100 millions de dollars (plus de 87 millions d'euros) dans des société à capital risque israéliennes, a rapporté dimanche le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables sous couvert de l'anonymat.

L'investissement dans le secteur technologique israélien reflète les liens commerciaux et d'investissement croissants entre les deux pays suite aux accords d'Abraham signés en 2020.

Selon le journal, Mubadala Investment Co., qui gère 250 milliards de dollars d'actifs (près de 219 milliards d'euros), a investi près de 20 millions de dollars (17 millions d'euros) dans six sociétés à capital risque basées en Israël, dont Entrée Capital, Aleph Capital, Viola Ventures, Pitango et MizMaa.

Le fonds a été créé par le prince héritier Mohammed ben Zayed, un fervent partisan des accords d'Abraham, et bien que les investissements israéliens soient faibles par rapport à la taille de Mubadala, ils sont stratégiques pour Abu Dhabi, qui espère attirer des startups pour diversifier son économie pétrolière.

Le co-fondateur d'Entrée Capital, Avi Eyal, a indiqué au WSJ qu'il avait passé des années à développer des liens avec le responsable de Mubadala, Ibrahim Ajami, avant de pouvoir bénéficier d'un investissement du fonds des Émirats arabes unis.