Abou Dhabi: trois morts, six blessés dans l'explosion d'un camion-citerne après l'attaque au drone revendiquée par les Houthis

Trois camions-citernes ont explosé dans la zone industrielle de Musaffah

Les rebelles Houthis au Yémen ont revendiqué lundi la responsabilité d'une attaque au drone menée plus tôt contre Abou Dhabi aux Émirats arabes unis, provoquant un incendie.

Le feu a entraîné l'explosion de camions-citernes transportant du carburant et fait trois morts et six blessés "légers à modérés", selon l'agence de presse officielle WAM.

Les véhicules ont explosé dans la zone industrielle de Musaffah au sud-ouest de la capitale près des installations de stockage de la société pétrolière ADNOC, a déclaré la police dans un communiqué publié par l'agence.

Un incendie s'est par ailleurs déclaré sur un nouveau chantier de construction à l'aéroport international, qui a pour l'heure suspendu tous les vols, selon cette source.

Des drones avaient été repérés dans la zone avant l'explosion, a également indiqué la police.

"Selon les premiers éléments de l'enquête, des parties d'un petit engin qui pourrait être un drone ayant causé l'explosion et l'incendie ont été retrouvées", a-t-elle déclaré.

Le communiqué indique en outre qu'aucun dommage important n'a été causé par l'attaque, l'enquête se poursuit.