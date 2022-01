Emirats: les manuels scolaires encouragent la tolérance, mais ne mentionnent pas Israël sur les cartes (étude)

De nombreuses phrases décrivant l'Etat juif sous un jour négatif ont été supprimées de manuels antérieurs

Les manuels scolaires aux Émirats arabes unis font la promotion de la paix et de la tolérance religieuse envers les Juifs, mais Israël est toujours absent des cartes, selon une étude publiée jeudi.

Le rapport de l'Institut de surveillance de la paix et de la tolérance culturelle dans l'enseignement scolaire (IMPACT-se), intitulé "When Peace Goes to School : The Emirati Curriculum 2016-21", a examiné 220 manuels scolaires en langue arabe dans les écoles publiques de la première à la douzième année, couvrant l'éducation civique, l'histoire, la littérature arabe et l'islam.

Le programme scolaire "loue l'amour, l'affection et les liens familiaux avec les non-musulmans", peut-on lire dans le rapport.

"Les relations interconfessionnelles, en particulier avec le christianisme, sont évidentes, de même que les expressions de tolérance envers le judaïsme. Le rapport n'a pas trouvé d'exemples d'antisémitisme ou d'incitation."

Mais si la tolérance envers les Juifs est encouragée avec notamment des leçons d'éducation islamique qui présentent des anecdotes sur le prophète Mahommet et le calife Omar agissant avec bienveillance envers les Juifs dans le Coran et les Hadiths, les manuels montrent des signes à la fois encourageants et problématiques concernant Israël.

Les accords d'Abraham de 2020, qui ont normalisé les liens avec Israël, sont enseignés à partir de la sixième, en mettant l'accent sur l'approbation de l'accord par les organisations islamiques émiriennes. Les accords sont présentés comme une voie vers la prospérité, un engagement pour la paix et la coopération, et même un moyen de soutenir la cause palestinienne.

En outre, de nombreuses phrases décrivant Israël sous un jour négatif ont été supprimées de manuels antérieurs portant sur toute une série de sujets.

Pourtant, Israël ne figure toujours pas sur les cartes des manuels scolaires, à une exception près. Certaines cartes font allusion à l'existence d'Israël dans l'espace négatif autour des frontières d'une entité palestinienne, ou montrent la frontière d'Israël sans son nom.

D'autres contenus problématiques autour d'Israël abondent. Dans les cours d'histoire sur les guerres israélo-arabes, Israël est présenté entre guillemets, signalant qu'il ne s'agit pas d'un pays réel.

Le sionisme est également dépeint de manière négative et l'enseignement de l'Holocauste est toujours absent des manuels scolaires.