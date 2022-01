Israël: une ministre accuse l'envoyé de l'ONU de propos biaisés concernant la coopération entre Jérusalem et Ramallah

"L'ambassadeur a utilisé des informations d'une manière non conforme avec la vérité"

La ministre de la Protection de l'environnement, Tamar Zandberg, a interpellé l'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, en affirmant qu'il avait "mal interprété" les liens de travail qu'elle entretient avec son homologue palestinien, lors d'un discours que l'envoyé a prononcé devant le Conseil de sécurité, et dans lequel il a affirmé que Ramallah ne souhaitait pas coopérer avec Jérusalem.

"Dans son discours au Conseil de sécurité, l'ambassadeur a parlé d'informations qu'il a reçues du ministère de la Protection de l'environnement, mais il les a utilisées de manière biaisée et d'une façon qui ne représente pas la position du ministre", a déclaré le bureau de Mme Zandberg au Times of Israel.

Dans un discours prononcé mercredi lors de la session mensuelle du Conseil de sécurité sur le conflit israélo-palestinien, M. Erdan a fait référence à une réunion que Mme Zandberg a tenue l'été dernier avec le ministre de l'Autorité palestinienne chargé de la qualité de l'environnement, Jamil Mtour.

"C'était la première réunion de ce type depuis 2014. Et pas à cause d'Israël", a affirmé M. Erdan. "La ministre israélienne Zandberg a présenté de nombreuses initiatives de collaboration concernant l'environnement et la gestion des déchets, mais Israël attend toujours une réponse des Palestiniens."

Le bureau de Mme Zandberg a affirmé que, contrairement aux propos de Gilad Erdan, les parties ont déjà lancé des projets communs dans les domaines de "l'environnement et de la gestion des déchets".

"Le travail avance bien dans une atmosphère différente de celle qui prévalait auparavant, basée sur la compréhension que le changement climatique n'a pas de frontières et que nos deux peuples bénéficieront de cette collaboration", a-t-elle ajouté.