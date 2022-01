Cisjordanie: des dizaines d'individus agressent des Palestiniens et des militants de gauche

"La police agira avec détermination et force pour trouver les contrevenants à la loi"

Des extrémistes juifs ont attaqué des Palestiniens et des militants israéliens de gauche à Burin, en Cisjordanie, vendredi matin, à coups de matraques et de pierres, faisant au moins six blessés et brûlant une voiture, selon la police, des témoins et des images de la scène.

L'armée et la police israéliennes ont été appelées sur les lieux après le début de l'attaque, mais sont arrivées après que les auteurs aient apparemment pris la fuite. Un porte-parole de la police a déclaré que les agents enquêtaient sur l'incident.

"La police agira avec détermination et force pour trouver les contrevenants à la loi, les attraper et les traduire en justice", a-t-il déclaré.

Des militants israéliens affiliés à l'association Rabbis for Human Rights ont déclaré être arrivés à Burin, près de Naplouse, vendredi matin, pour aider des agriculteurs palestiniens à planter des arbres sur des terres situées à l'intérieur des limites du village.

Environ une heure et demie plus tard, des dizaines de personnes masquées sont descendues de l'avant-poste israélien illégal voisin de Givat Ronen, brandissant des pierres.

Au moins six Israéliens ont été blessés au cours de l'attaque, selon des témoins et des médecins. Le nombre de Palestiniens blessés n'a pas été précisé.