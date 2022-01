Yémen: la coalition dirigée par Ryad nie avoir ciblé la prison de Saada (communiqué)

Le centre de détention de Saada ne fait pas partie de "la liste des cibles interdites"

La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite a nié samedi dans un communiqué avoir ciblé un centre de détention tenu par les rebelles au Yémen, une attaque qui a fait au moins 70 morts vendredi.

Les informations faisant état du ciblage du centre de détention de Saada (nord) sont "sans fondement", a indiqué un communiqué du porte-parole de cette coalition, cité par l'agence de presse officielle saoudienne. La coalition avait revendiqué vendredi un raid contre la ville de Hodeida (ouest).

La coalition, intervenant depuis 2015 dans le pays en guerre, dit avoir examiné ces informations de façon "extrêmement sérieuse" avant de conclure qu'elles étaient "sans fondement" et ne reposaient sur "aucune base", selon ce porte-parole, le général Turki Al-Malki, qui accuse les rebelles Houthis de "désinformation".

Tout en niant qu'il ait été ciblé par la coalition, le communiqué relève que le centre de détention de Saada ne fait pas partie de "la liste des cibles interdites conformément au mécanisme agréé par le Bureau des Nations-Unies pour la coordination des Affaires humanitaires au Yemen (OCHA).

En pleine nuit, un bombardement aérien a frappé une prison à Saada, fief des Houthis dans le Nord. Au moins 70 personnes ont été tuées et 138 blessées, "des recherches se poursuivent dans les décombres", selon l'ONG Médecins sans frontières (MSF), qui a dénoncé une attaque "horrible".

Il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat qui étaient les détenus ni combien ils étaient. Mais huit ONG dont Action contre la Faim, Oxfam et Save the Children, ont indiqué dans un communiqué commun que parmi les morts figureraient des migrants.