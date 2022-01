Israël: des membres de la coalition condamnent une attaque contre des Palestiniens en Cisjordanie

"Les auteurs doivent être arrêtés et poursuivis, et les avant-postes dont ils sont issus doivent être évacués"

Une attaque vendredi perpétrée par des extrémistes juifs contre des Palestiniens et des militants israéliens dans le nord de la Cisjordanie a suscité les condamnations de tout l'éventail politique, plusieurs responsables gouvernementaux et législateurs de la coalition appelant à démolir l'avant-poste dont les assaillants sont issus.

Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a qualifié de "pogrom" la "violence terrifiante" qui a éclaté dans le village palestinien de Burin, déclenchée par un groupe venu de Givat Ronen en Cisjordanie.

"La condamnation ne suffit pas", a insisté le président du parti de gauche Meretz.

"Les auteurs doivent être arrêtés et poursuivis, et les avant-postes illégaux dont ils sont issus doivent être évacués", a-t-il souligné dans un communiqué quelques heures après la diffusion d'images montrant l'incendie d'un véhicule et des attaques aux gourdins, blessant au moins six personnes.

La députée Gaby Lasky, également du groupe Meretz, a interpellé le Premier ministre Naftali Bennett, estimant qu'il devait "comprendre qu'il est inacceptable de laisser cette violence se poursuivre".

Ces attaques poussent Israël "au bord du gouffre", a pour sa part averti le chef de la diplomatie, Yaïr Lapid, qui a appelé à "un dialogue approfondi sur les relations, l'état de droit et la façon dont nous voulons vivre ici".

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a récemment contracté le Covid, n'a pour l'heure publié aucune déclaration, mais son adjoint, Alon Schuster, a qualifié les assaillants de "menace pour la sécurité nationale".

Le ministre des Affaires religieuses, Matan Kahana, du parti de droite Yamina dirigé par M. Bennett, a également dénoncé l'attaque, adoptant toutefois un ton différent.

"Les violents émeutiers qui ont mené cette attaque grave en Samarie doivent être traités de manière décisive et ce comportement doit être éradiqué", a-t-il déclaré ajoutant: "ces individus ne terniront pas tout un secteur de pionniers qui sont le sel de la terre".