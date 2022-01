Les Emirats arabes unis interdisent l'usage de drones pour un mois

Ceux qui ont besoin de piloter des drones pour le travail doivent demander aux autorités des autorisations

Les Émirats arabes unis ont interdit dimanche l'utilisation de drones pendant un mois, quelques jours après que les rebelles houthis du Yémen ont lancé une attaque mortelle de drones et de missiles sur Abou Dhabi, faisant trois morts.

"Le ministère de l'Intérieur arrête actuellement toutes les opérations de vol pour les propriétaires, les praticiens et les amateurs de drones, y compris les drones légers", a rapporté samedi l'agence de presse officielle WAM.

"Quiconque effectue ces activités pendant cette période et ne respecte pas les directives sera passible de poursuites judiciaires", a-t-elle ajouté.

Sans mentionner la récente attaque meurtrière, le ministère a déclaré que l'ordonnance avait été prise après "des abus repérés récemment" où des utilisateurs "s'introduisaient dans des zones où ces types d'activités sont interdites".

Ceux qui ont besoin de piloter des drones pour le travail doivent demander aux autorités les "exceptions et autorisations nécessaires", a précisé le ministère.

La semaine dernière, les rebelles Houthis ont revendiqué la responsabilité d'une attaque au drone menée plus tôt contre Abou Dhabi aux Émirats arabes unis, provoquant un incendie.

Le feu a entraîné l'explosion de camions-citernes transportant du carburant et fait trois morts - un Pakistanais et de deux Indiens - et six blessés, selon l'agence de presse officielle WAM.

Les véhicules ont explosé dans la zone industrielle de Musaffah au sud-ouest de la capitale près des installations de stockage de la société pétrolière ADNOC, a déclaré la police dans un communiqué publié par l'agence.