Les représentants de 11 entreprises israéliennes se rendent à Dubaï cette semaine dans le cadre d'une délégation organisée par le ministère de l'Economie et de l'Industrie, pour participer à une conférence de technologies médicales de pointe présentant des innovations dans le domaine des soins de santé.

L'événement annuel, Arab Health, rassemble des milliers d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, de professionnels de la santé et de responsables gouvernementaux de toute la région du Moyen-Orient et du monde entier.

Il se tiendra du lundi au jeudi de cette semaine au Dubai World Trade Center. Selon les organisateurs de l'événement, plus de 50.000 personnes sont attendues.

C'est la deuxième fois qu'Israël participe à cette conférence annuelle depuis la conclusion des accords d'Abraham en août 2020, sous l'égide des États-Unis.

Cet accord historique a normalisé les liens entre Israël et les Émirats arabes unis, rapidement suivis par Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

Alors que les Israéliens entretiennent depuis longtemps des liens commerciaux et sécuritaires discrets avec les Émirats arabes unis, l'accord de normalisation a été perçu comme une aubaine économique potentielle, avec un accès accru au centre mondial des affaires et du transport maritime de Dubaï, en plus du tourisme et de l'énergie.

Le consul général d'Israël à Dubaï, Ilan Sztulman Starosta, a déclaré en novembre dernier que le commerce bilatéral entre Israël et les EAU avait atteint environ 700 millions de dollars (plus de 617 millions d'euros) depuis la signature des accords.