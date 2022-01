Israël approuve la création d'un fonds avec les EAU pour des projets technologiques

Le fonds est conçu pour encourager la collaboration en matière d'innovation technologique

Le cabinet a approuvé dimanche la création d'un fonds conjoint destiné à la recherche et au développement (R&D) entre Israël et les Emirats arabes unis, pour soutenir des projets technologiques impliquant des entreprises israéliennes et émiraties.

Le fonds est conçu pour encourager la collaboration en matière d'innovation technologique et pour aider les entreprises israéliennes à accéder à des ressources qui ne sont pas disponibles en Israël, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il aidera également les entreprises israéliennes à trouver des partenaires émiratis, à s'orienter dans les réglementations locales et à développer des stratégies marketing.

Le fonds, qui a été proposé par le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid et la ministre de la Science, de la Technologie et de l'Innovation Orit Farkash-Hacohen, allouera 15 millions de shekels (4,2 millions d'euros) par an au cours de la prochaine décennie.

Les Emirats fourniront des fonds de contrepartie, pour un total de 300 millions de shekels (84,1 millions d'euros).

Lors de sa visite de décembre aux Emirats, le Premier ministre Naftali Bennett et le prince héritier Sheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, ont convenu d'ouvrir le fonds.

M. Lapid a déclaré dans un communiqué qu'Israël et les Emirats arabes unis partagent une passion pour les technologies avancées qui améliorent la qualité de vie des citoyens, protègent l'environnement et favorisent le développement économique.

"Le fonds bilatéral de recherche et du développement est le moteur pour lancer le processus dans le secteur privé, en encourageant les entreprises, en mettant l'accent sur les PME (petites et moyennes entreprises) à se connecter, à développer, à créer et à commercialiser des produits technologiques innovants dans la région et dans le monde", avait-il affirmé.

Les Emirats arabes unis et Israël ont signé un accord de normalisation en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham soutenus par les États-Unis.