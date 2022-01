Israël: rencontre entre Yaïr Lapid et un haut responsable palestinien

Hussein Al Sheikh est l'un des responsables les plus proches du président de l'Autorité palestinienne

Le ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein Al Sheikh, a indiqué avoir rencontré dimanche soir le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid et évoqué plusieurs questions politiques et bilatérales.

"J'ai rencontré ce soir le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, et nous avons discuté de plusieurs questions politiques et bilatérales", a-t-il annoncé sur son compte Twitter.

"J'ai souligné la nécessité d'un horizon politique entre les deux parties fondé sur la légitimité internationale", a-t-il précisé.

https://twitter.com/i/web/status/1485336991940100098 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

M. Al Sheikh est l'un des responsables les plus proches du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et est en charge de la coordination civile et sécuritaire avec Israël. Il est considéré comme l'un des successeurs potentiels de M. Abbas.

Côté israélien, aucune confirmation n'a pour l'heure été émise.

Cette réunion est la dernière d'une série d'entretiens qui ont eu lieu dernièrement entre Mahmoud Abbas et des responsables gouvernementaux israéliens.

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz avait rencontré au mois de décembre le président de l'Autorité palestinienne.

Selon le site d'information Ynet, le Premier ministre Naftali Bennett et M. Gantz ont été informés de la réunion à laquelle a participé dimanche soir Yaïr Lapid.