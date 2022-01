Cisjordanie: avis de démolition d'un avant-poste illégal après une attaque contre des Palestiniens

Les autorités seront autorisées à faire évacuer et à démolir les bâtiments d'ici trois jours

Les forces de sécurité israéliennes ont affiché dimanche soir des avis de démolition dans l'avant-poste illégal de Givat Ronen en Cisjordanie, quelques jours après une attaque perpétrée par des extrémistes juifs issus de cette implantation contre des Palestiniens et des militants israéliens dans un village voisin.

Les avis indiquent que les autorités seront autorisées à faire évacuer et à démolir les bâtiments d'ici trois jours.

Des extrémistes juifs ont attaqué des Palestiniens et des militants israéliens de gauche dans le village palestinien de Burin, en Cisjordanie, vendredi, à coups de matraques et de pierres, faisant au moins six blessés et incendiant un véhicule.

L'incident a suscité les condamnations de tout l'éventail politique, plusieurs responsables gouvernementaux et législateurs de la coalition appelant à démolir l'avant-poste dont les assaillants sont issus.

Le ministre de la Sécurité publique, Omer Barlev, a qualifié l'attaque dimanche d'"action organisée d'un groupe terroriste".

"C'est la pointe de l'iceberg d'une organisation terroriste", a affirmé le ministre auprès de la chaine publique Kan.

M. Barlev a confirmé qu'une enquête policière avait été ouverte avec l'assistance du Shin Bet (Service de sécurité intérieure israélien).