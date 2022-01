Construction d’un complexe interreligieux aux Emirats arabes unis

"La communauté juive des Émirats arabes unis devrait être un modèle pour les autres communautés"

Si les Émirats arabes unis sont connus pour leurs centres commerciaux luxueux et leur célèbre gratte-ciel Burj Khalifa, un projet interreligieux pourrait également bientôt devenir l'une des attractions les plus remarquables du pays.

Il s'agit de l'Abrahamic Family House, un complexe religieux qui abritera une mosquée, une synagogue et une église, et qui est actuellement en construction sur l'île de Saadiyat, à Abou Dhabi.

Nommé d'après Abraham - le patriarche commun au christianisme, au judaïsme et à l'islam -, ce complexe interconfessionnel historique est le premier du genre aux Émirats arabes unis, pays à majorité musulmane, et offre une démonstration d'unité religieuse rarement vue au Moyen-Orient.

La structure, conçue par l'architecte britanno-ghanéen Sir David Adjaye OBE, comprend trois lieux de culte de mêmes dimensions afin de garantir l'égalité religieuse sur le site.

Bien que les trois entités partagent des caractéristiques similaires, chaque bâtiment est unique et orné d'une variété de motifs religieux.

Dans la mosquée, les séquences du culte islamique sont évoquées, tandis que l'intérieur de la synagogue s'inspire des couches de feuilles de palmier utilisées pour la fête de Souccot. L'église, quant à elle, utilise la lumière et l'eau pour rendre hommage aux éléments du christianisme.

"La conception du site, qui vise à la fois à représenter de manière significative et à soutenir diverses communautés, est porteuse d'un esprit contemporain s'inspirant de la tradition mais également tourné vers l'avenir - un avenir défini par l'acceptation, l'inclusion et la paix", peut-on lire sur le site internet du projet.

L'idée de cette initiative interreligieuse a commencé à émerger à la suite d'une rencontre entre le pape François et le grand imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb aux Émirats arabes unis en février 2019.

Pendant leur séjour à Abou Dhabi, les deux hommes ont signé le "Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et le vivre ensemble", une déclaration interreligieuse visant "à diffuser la culture de la tolérance, de la paix, et du vivre ensemble".

Cet événement a conduit à la création du Comité supérieur de la fraternité humaine, l'organisation à l'origine du projet de l'Abrahamic Family House.

Le rabbin Dr. Elie Abadie de l'Association des communautés juives du Golfe a déclaré que le complexe est une continuation de la dernière "Année de la tolérance" - en 2019, le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan a proclamé que l'année se concentrerait sur la création d'une société plus ouverte.

L'initiative reflète également la diversité religieuse croissante des Émirats arabes unis alors que la vie juive établit une présence plus forte dans le pays.

"La vie juive est florissante, la communauté juive compte de plus en plus de membres… et nous avons tout ce dont nous avons besoin en tant que communauté juive pour prospérer", a déclaré le rabbin à i24NEWS.

Le Dr Abadie a parlé favorablement du projet de l'Abrahamic Family House et a prévu qu'il favoriserait de futures opportunités de relations qui transcendent l'appartenance religieuse.

"Bien sûr, ce centre ne sera pas seulement utilisé pour les services, mais aussi pour des conférences, pour le dialogue interreligieux... pour apprendre les uns des autres," a-t-il dit.

"Ce sera certainement une source de dialogue interreligieux et de construction de ponts entre les trois religions", a-t-il déclaré.

Le rabbin, arrivé dans le pays à la suite des accords d'Abraham, a ajouté que l'accord de normalisation historique avec Israël encourageait également le développement de la communauté juive des Émirats arabes unis.

Suite à cette normalisation, Abou Dhabi a autorisé l'ouverture de sa première synagogue en 2020.

Maintenant, le Dr Abadie dit qu'"il y a plusieurs lieux de culte... Il y a des restaurants casher, des traiteurs casher, il y a des conférences juives".

Il a expliqué qu'il existe déjà un certain nombre d'opportunités de dialogue interreligieux entre les habitants des Émirats arabes unis et que ces visiteurs sont les bienvenus aux événements juifs.

"De nombreux Emiratis nous rejoignent parfois dans notre célébration des fêtes, du Shabbat, et nous avons des conférences auxquelles ils assistent", a ajouté le rabbin.

"Nous vivons dans une société très ouverte," a déclaré le rabbin Levi Duchman, rabbin des Émirats arabes unis, à i24NEWS.

"Le gouvernement soutient tellement notre communauté, et en fait, la communauté juive des Émirats arabes unis devrait être un modèle et un exemple pour les autres communautés du monde entier."

Duchman a fondé la communauté juive des Émirats arabes unis en 2014, elle compte désormais des centaines de membres à travers le pays.

Il a également créé le Jewish UAE, une organisation qui travaille à favoriser la vie juive du pays en offrant des services éducatifs, religieux et sociaux - le groupe gère en outre la première certification de casherout de l'alimentation aux EAU.

En tant que pays comptant déjà des résidents d'origines diverses, Duchman a expliqué que la création d'une plus grande messagerie interconfessionnelle est une prochaine étape naturelle pour les Émirats arabes unis.

"Les Émirats arabes unis comptent plus de 200 nationalités… Et je pense que le fait que des personnes se réunissent pour vivre dans un pays, pour travailler ensemble, pour apprendre les uns des autres, devrait également s'appliquer à la religion."

Les rencontres interreligieuses aux Émirats arabes unis peuvent souvent remettre en question les idées préconçues que peuvent également véhiculer les personnes de confessions non musulmanes.

"Quand je vois (des visiteurs) venir pour la première fois dans un pays musulman, ils apprennent... et ils sont fascinés", a-t-il déclaré.

"Ils se disent ‘Comment se fait-il que j’ai toujours jugé au cours de ces années, comme quand j’ai vu quelqu’un qui s’appelait Mohammad, je ne pensais pas qu’il pouvait être ouvert d’esprit ?’, poursuit-il.

Il a également assuré que l'Abrahamic Family House est un développement important du gouvernement des Émirats arabes unis qui peut montrer comment la religion - historiquement une force plus polarisante - rapproche les communautés au lieu de susciter des divisions.

"La maison abrahamique n'est pas seulement importante pour notre communauté juive des Émirats arabes unis. Ce n'est pas seulement important pour les communautés religieuses des Émirats arabes unis, c'est important pour l'humanité - quand les êtres humains du monde entier voient un gouvernement arabo-musulman qui construit une synagogue, une mosquée et une église au cœur du Moyen-Orient - cela apporte la tolérance," a-t-il conclu.